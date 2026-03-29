Вночі російський ворог атакував Хмельниччину — в області працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Атака на Хмельниччину 29 березня

Внаслідок ворожої атаки на Хмельниччину були перебої з електропостачанням. Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів.

— Станом на зараз інформація про загиблих чи постраждалих не надходила. Дякую силам ППО ЗСУ за захист, — розповів очільник ОВА.

Вночі Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Хмельниччини.

Нагадаємо, що 18 січня російські ударні дрони атакували одне з підприємств у Хмельницькому районі, там виникла пожежа. Крім того, у Старокостянтинівській громаді вибухами пошкодило вікна у житловому будинку, будинку культури та приміщенні магазину.

Уранці 23 грудня 2025 року російські війська атакували Хмельницьку область. Тоді виникли перебої з електропостачанням, що призвело до порушення роботи критичної інфраструктури в регіоні. Під час обстрілу загинула одна людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1495-ту добу.

