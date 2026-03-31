РФ сбросила на Славянск две бомбы ФАБ-250: среди раненых есть ребенок
По меньшей мере три человека, в частности ребенок, получили ранения во время ночной атаки на Славянск сегодня, 31 марта.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
Атака на Славянск сегодня: что известно
Атака на Славянск сегодня ночью была с применением двух фугасных авиабомб ФАБ-250.
Вражеские боеприпасы попали в частный сектор.
Российские бомбы повредили по меньшей мере 22 частных дома и три автомобиля.
Ранения получили двое взрослых и 12-летняя девочка.
Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, что накануне, в 11:50 30 марта, армия РФ ударила КАБами по центру Славянска.
Ударами разрушены учебное заведение, магазин, повреждены частные и многоэтажные дома, государственные учреждения.
Кроме того, среди поврежденных построек — единственный в Донецкой области роддом.
К счастью, ни младенцы, ни роженицы, ни медперсонал не пострадали.
Однако на другой локации ранения получил 42-летний мужчина.