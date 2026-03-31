По меньшей мере три человека, в частности ребенок, получили ранения во время ночной атаки на Славянск сегодня, 31 марта.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Атака на Славянск сегодня: что известно

Атака на Славянск сегодня ночью была с применением двух фугасных авиабомб ФАБ-250.

Вражеские боеприпасы попали в частный сектор.

Российские бомбы повредили по меньшей мере 22 частных дома и три автомобиля.

Ранения получили двое взрослых и 12-летняя девочка.

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, что накануне, в 11:50 30 марта, армия РФ ударила КАБами по центру Славянска.

Ударами разрушены учебное заведение, магазин, повреждены частные и многоэтажные дома, государственные учреждения.

Кроме того, среди поврежденных построек — единственный в Донецкой области роддом.

К счастью, ни младенцы, ни роженицы, ни медперсонал не пострадали.

Однако на другой локации ранения получил 42-летний мужчина.

Связанные темы:

