Щонайменше троє людей, зокрема дитина, зазнали поранень під час нічної атаки на Слов’янськ сьогодні, 31 березня.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака на Слов’янськ сьогодні: що відомо

Атака на Слов’янськ сьогодні вночі була із застосуванням двох фугасних авіабомб ФАБ-250.

Ворожі боєприпаси влучили у приватний сектор.

Російські бомби пошкодили щонайменше 22 приватні будинки та три автомобілі.

Поранення дістали двоє дорослих та 12-річна дівчинка.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що напередодні, об 11:50 30 березня, армія РФ вгатила КАБами по центру Словʼянська.

Ударами зруйновано навчальний заклад, магазин, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи.

Крім того, серед пошкоджених будівель — єдиний у Донецькій області пологовий будинок.

На щастя, ні немовлята, ні породіллі, ні медперсонал не постраждали.

Однак на іншій локації поранення дістав 42-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 497-му добу.

Джерело: Вадим Лях

Фото: Слов’янська МВА

