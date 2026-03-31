РФ скинула на Слов’янськ дві бомби ФАБ-250: серед поранених є дитина
Щонайменше троє людей, зокрема дитина, зазнали поранень під час нічної атаки на Слов’янськ сьогодні, 31 березня.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
Атака на Слов’янськ сьогодні: що відомо
Атака на Слов’янськ сьогодні вночі була із застосуванням двох фугасних авіабомб ФАБ-250.
Ворожі боєприпаси влучили у приватний сектор.
Російські бомби пошкодили щонайменше 22 приватні будинки та три автомобілі.
Поранення дістали двоє дорослих та 12-річна дівчинка.
Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що напередодні, об 11:50 30 березня, армія РФ вгатила КАБами по центру Словʼянська.
Ударами зруйновано навчальний заклад, магазин, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, державні установи.
Крім того, серед пошкоджених будівель — єдиний у Донецькій області пологовий будинок.
На щастя, ні немовлята, ні породіллі, ні медперсонал не постраждали.
Однак на іншій локації поранення дістав 42-річний чоловік.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 497-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Вадим Лях
Фото: Слов’янська МВА