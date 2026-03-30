Российские войска нанесли авиаудар по центральной части Славянска Донецкой области, в результате чего есть пострадавший.

Атака на Славянск 30 марта: какие последствия

Глава городской военной администрации Вадим Лях рассказал о последствиях российской атаки в Славянске.

По его словам, авиаудар по центральной части города был нанесен в 11:50 сегодня, 30 марта. В результате этого были разрушены учебное заведение и магазин.

Повреждены частные и многоэтажные дома, а также государственные учреждения. Среди поврежденных зданий – единственный в Донецкой области роддом, уточнил Лях.

– К счастью, ни малыши, ни роженицы, ни медперсонал учреждения не пострадали, – говорится в сообщении.

На данный момент известно об одном раненом 42-летнем мужчине. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Фото: Вадим Лях

