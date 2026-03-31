Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели во вторник, 31 марта.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

— По взрыву слышали. Это сбивание. Спасибо ребятам, — написал Вилкул в 17:21.

В 17:59 взрывы прогремели повторно.

Сейчас смотрят

— Кривой Рог. Взрывы. Враг атакует объекты инфраструктуры, — отметил он.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганджа добавил, что в результате вражеской атаки возник пожар. Повреждена инфраструктура.

Погибших и раненых нет.

Напомним, утром 28 марта россияне атаковали Шахедами северну часть Кривого Рога.

Объектом вражеского удара стало промышленное предприятие. В результате попадания возник пожар. Погиб один человек, ещё трое получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 497-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.