Взрывы в Кривом Роге 31 марта: россияне атаковали гражданский объект, возник пожар
Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели во вторник, 31 марта.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге 31 марта: какие последствия
— По взрыву слышали. Это сбивание. Спасибо ребятам, — написал Вилкул в 17:21.
В 17:59 взрывы прогремели повторно.
— Кривой Рог. Взрывы. Враг атакует объекты инфраструктуры, — отметил он.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганджа добавил, что в результате вражеской атаки возник пожар. Повреждена инфраструктура.
Погибших и раненых нет.
Напомним, утром 28 марта россияне атаковали Шахедами северну часть Кривого Рога.
Объектом вражеского удара стало промышленное предприятие. В результате попадания возник пожар. Погиб один человек, ещё трое получили ранения.
