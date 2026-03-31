Вибухи у Кривому розі Дніпропетровської області пролунали у вівторок, 31 березня.

Про це повідомив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вибухи в Кривому Розі 31 березня: які наслідки

– По вибуху що чули. Це збиття. Дякуємо хлопцям, – написав Вікул о 17:21.

О 17:59 вибухи пролунали повторно.

– Кривий Ріг. Вибухи. Ворог атакує об’єкти інфраструктури, – зазначив він.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа додав, що внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

Загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, вранці 28 березня росіяни атакували північну частину Кривого Рогу Шахедами.

Об’єктом ворожої атаки стало підприємство. Внаслідок влучання зайнялася пожежа. Загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 497-му добу.

