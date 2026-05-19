Атака на Измаил 19 мая: дроны РФ повредили портовую инфраструктуру
В ночь на 19 мая российские войска атаковали Измаил Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер и оперативный штаб Измаильской РГА.
Атака на Измаил 19 мая: что известно
По данным Олега Кипера, в Измаильском районе вражеский беспилотник попал в здание склада.
В результате атаки повреждены кровля и окна здания. После удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
В оперативном штабе Измаильской РГА уточнили, что в ходе ночной атаки на Измаил были повреждены объекты портовой инфраструктуры.
Подразделения ГСЧС работали на месте попадания и ликвидировали последствия атаки.
— Практически все средства воздушного поражения были уничтожены над открытой территорией за пределами населенных пунктов Измаильского района, — сообщили в оперативном штабе.
По предварительным данным, в результате атаки на Измаил 19 мая пострадавших нет.
Фото: Одесская ОВА