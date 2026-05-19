В ночь на 19 мая российские войска атаковали Измаил Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщили начальник Одесской ОВА Олег Кипер и оперативный штаб Измаильской РГА.

Атака на Измаил 19 мая: что известно

По данным Олега Кипера, в Измаильском районе вражеский беспилотник попал в здание склада.

В результате атаки повреждены кровля и окна здания. После удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

В оперативном штабе Измаильской РГА уточнили, что в ходе ночной атаки на Измаил были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Подразделения ГСЧС работали на месте попадания и ликвидировали последствия атаки.

— Практически все средства воздушного поражения были уничтожены над открытой территорией за пределами населенных пунктов Измаильского района, — сообщили в оперативном штабе.

По предварительным данным, в результате атаки на Измаил 19 мая пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 546-е сутки.

Фото: Одесская ОВА

