Сегодня, 19 мая, в Украине празднуют День семейной медицины, чествуя врачей общей практики. В мире эта дата также посвящена медицинской тематике — отмечают Всемирный день семейного врача, а также Международный день борьбы с гепатитом и Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

Кроме того, на 19 мая приходятся День гордости агендеров, День блокнота, День майского солнца и День рождения кубика Рубика.

В церковном календаре на эту дату приходится день памяти священномученика Патрикия, епископа Прусского.

Факты ICTV собрали информацию о светских и религиозных событиях 19 мая, именинах, народных приметах, а также советы, что можно и чего не стоит делать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник — 19 мая 2026 года

19 мая православная церковь чтит память священномученика Патрикия, епископа Прусского. Он жил в VII веке в городе Прусы (современная Малая Азия). Вместе с тремя священниками — Акакием, Менандром и Полиеном — Патрикия посадили в тюрьму за христианскую веру.

Проконсул Юний приказал им поклониться языческому богу, но они отказались. За это Патрикия бросили в источник с горячей водой, однако он вышел оттуда невредимым. После этого его и священников казнили мечом в городе Термы в 603 году. Впоследствии на их гробах начали происходить многочисленные чудеса.

Какой сегодня, 19 мая 2026 года, день в Украине

Ежегодно 19 мая в Украине отмечают День семейной медицины. Этот профессиональный праздник был основан в 2017 году по инициативе Кабмина и связан со Всемирным днем семейного врача.

Этот праздник призван подчеркнуть важность роли семейного врача в системе здравоохранения. Семейная медицина — это основа первичной медицинской помощи, которая должна обеспечивать качественный, доступный и индивидуальный подход к каждому пациенту.

Кто празднует день ангела 19 мая 2026 года

Сегодня именины отмечают обладатели редких мужских имен Акакий, Митрофан и Ян. Также день ангела празднуют те, кого зовут привычными для нас именами: Антон, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Александр, Павел и Сергей. Также именины отмечают девушки и женщины с именем Анастасия.

Что нельзя делать 19 мая 2026 года

Древние украинцы в этот день не занимали хлеб, соль или сахар. Считалось, что это приведет к финансовым потерям.

Не ссорьтесь и не ругайтесь — конфликты в этот день могут иметь длительные последствия.

Не срезайте цветы и не ломайте веток.

Не начинайте важные дела и не отправляйтесь в поездки — день этому не способствует.

Избегайте лени и сна днем, чтобы не навредить собственному здоровью.

Что можно делать сегодня

19 мая считается благоприятным днем для заботы о своем здоровье и благополучии семьи. Это хорошее время, чтобы уделить внимание профилактике — записаться на осмотр к семейному врачу или пройти обследование. Также рекомендуется наладить отношения с близкими, ведь день способствует искренним разговорам, совместному отдыху и духовному единению.

В древности в этот день работали на огороде — сажали или окучивали овощи, особенно картофель. Считалось, что такой труд принесет обильный урожай. Хорошей приметой также было угощать близких блюдами из картофеля.

Кроме того, день подходит для внутреннего обновления — можно начать вести дневник, очистить пространство вокруг себя или избавиться от вещей, которые потеряли актуальность. Главное — действовать с чистыми намерениями и в спокойствии.

Народные приметы на 19 мая 2026 года

Если рано утром идет дождь — лето будет теплым и урожайным.

Много росы утром — на хорошую погоду в ближайшие дни.

Солнце заходит в тучи — к дождю завтра.

Пчелы активно летают — к ясной погоде.

Если 19 мая тихий ветер — лето будет спокойным и без бурь.

