Во время атаки на Харьков сегодня, 3 апреля, погибли два человека. Еще шесть человек, в частности двухлетний ребенок, пострадали.

Обновлено в 16:23.

Атака на Харьков 3 апреля: что известно

Атака на Харьков сегодня, 3 апреля, произошла около 11:50.

Сейчас смотрят

Запущенный россиянами ударный беспилотник типа Герань-2 упал прямо посреди одной из центральных улиц в Шевченковском районе города.

В двух медицинских учреждениях рядом с местом попадания выбило окна.

Также подверглись разрушениям по меньшей мере четыре автомобиля.

По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, самые тяжелые травмы получили люди, которые на момент атаки на Харьков находились в автомобилях.

Менее чем через час после удара в медучреждении умер мужчина в возрасте около 60 лет.

Кроме того, в больницы госпитализировали еще шесть человек — трех женщин и трех мужчин.

Была оказана медицинская помощь и двухлетней девочке, которая получила острую реакцию на стресс.

В 16:23 стало известно, что атака на Харьков 3 апреля унесла жизнь еще одного человека.

Медики до последнего боролись за жизнь 29-летней тяжелораненой женщины, но травмы оказались слишком тяжелыми.

В настоящее время в больнице в тяжелом состоянии пребывают двое из пяти пострадавших.

На месте сегодняшней атаки на Харьков продолжается ликвидация последствий удара.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают непрерывно. Вовлечены все профильные службы.

После этого, добавляет Олег Синегубов, начнутся восстановительные работы. В частности, специалисты будут закрывать выбитые окна.

Последние серии ударов, подчеркивает городской глава Игорь Терехов, стали едва ли не самыми массированными за все время великой войны и точно самыми тяжелыми с начала 2026 года.

С начала серии атак на Харьков уже зафиксировано 37 попаданий на 18 локациях.

Враг прибегает к комбинированным обстрелам: по городу бьют баллистикой и разными видами дронов.

Накануне россияне впервые нанесли удары боевыми реактивными беспилотниками.

Согласно объяснениям специалистов, благодаря реактивному двигателю такие БпЛА летят гораздо быстрее, поэтому времени на работу противовоздушной обороны и на переход в укрытия остается критически мало.

Последствия атак, продолжает Игорь Терехов, катастрофические. За несколько суток атак на Харьков повреждено 25 многоэтажек и три нежилых сооружения.

Самый тяжелый удар принял на себя Киевский район. Там зафиксировано прямое попадание прямо в квартиру многоэтажки между вторым и третьим этажами. Только в одном здании выбито около 300 окон. Поврежден ряд других домов и объект инфраструктуры.

В Основянском районе выгорела дотла крыша офисного здания, а мощной взрывной волной вынесло стекла в храме рядом.

В Новобаварском районе прилет в огород задел частный сектор.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 500-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов

Фото: Харьковская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.