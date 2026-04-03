Під час атаки на Харків сьогодні, 3 квітня, загинули двоє людей. Ще шестеро осіб, зокрема дворічна дитина, постраждали.

Оновлено о 16:23.

Атака на Харків 3 квітня: що відомо

Атака на Харків сьогодні, 3 квітня, сталася близько 11:50.

Зараз дивляться

Запущений росіянами ударний безпілотник типу Герань-2 впав просто посеред однієї з центральних вулиць у Шевченківському районі міста.

У двох медичних закладах поруч із місцем влучання вибило вікна.

Також понівечило щонайменше чотири автомобілі.

За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, найважчі травми дістали люди, які на момент атаки на Харків перебували в автомобілях.

Менше ніж за годину після удару в медзакладі помер чоловік віком близько 60 років.

Крім того, до лікарень госпіталізували ще шість осіб — трьох жінок та трьох чоловіків.

Було надано медичну допомогу і дворічній дівчинці, яка дістала гостру реакцію на стрес.

О 16:23 стало відомо, що атака на Харків 3 квітня забрала життя ще однієї людини.

Медики до останнього боролися за життя 29-річної важкопораненої жінки, але травми виявилися надто важкими.

Наразі у важкому стані у лікарні перебувають двоє з п’ятьох постраждалих.

На місці сьогоднішньої атаки на Харків триває ліквідація наслідків удару.

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють безперервно. Залучено всі профільні служби.

Після цього, додає Олег Синєгубов, почнуться відновлювальні роботи. Зокрема, фахівці закриватимуть вибиті вікна.

Слід зауважити, що армія РФ уже третю добу поспіль вдається до атак Харків.

Останні серії ударів, наголошує міський голова Ігор Терехов, стали чи не найбільш масованими за весь час великої війни і точно найважчими від початку 2026 року.

З початку серії атак на Харків уже зафіксовано 37 влучань на 18 локаціях.

Ворог вдається до комбінованих обстрілів: по місту гатять балістикою та різними видами дронів.

Напередодні росіяни вперше завдали ударів бойовими реактивними безпілотниками.

Згідно з поясненнями фахівців, завдяки реактивному двигуну такі БпЛА летять значно швидше, тож часу на роботу протиповітряної оборони та на перехід до укриттів залишається критично мало.

Наслідки атак, продовжує Ігор Терехов, катастрофічні. За кілька діб атак на Харків пошкоджено 25 багатоповерхівок та три нежитлові споруди.

Найважчий удар прийняв на себе Київський район. Там зафіксовано пряме влучання просто у квартиру багатоповерхівки між другим та третім поверхами. Тільки в одній будівлі вибито близько 300 вікон. Понівечено низку інших будинків та об’єкт інфраструктури.

В Основ’янському районі згорів ущент дах офісної споруді, а потужною вибуховою хвилею винесло шибки у храмі поряд.

У Новобаварському районі приліт у город зачепив приватний сектор.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 500-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Олег Синєгубов, Ігор Терехов

Фото: Харківська ОВА

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.