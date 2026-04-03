В Житомирской области российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре, в результате чего погиб один человек и пострадали еще семеро людей.

Обновлено в 15:00. Об этом сообщает Национальная полиция и глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Житомирскую область 3 апреля: какие последствия

По словам руководителя ОВА, российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по жилой застройке и гражданской инфраструктуре Житомирской области.

Сейчас смотрят

На данный момент известно об одном погибшем. Ранения и травмы получили семеро жителей области. По меньшей мере четверых из них спасатели смогли деблокировать из-под завалов.

По обновленной информации, в результате вражеского авиаудара на севере Житомирской области разрушено 18 зданий, в частности девять жилых домов.

Повреждения получили более 100 жилых домов, более 55 хозяйственных построек и 2 магазина.

В настоящее время на местах продолжаются поисково-спасательные работы, тушение пожаров и ликвидация последствий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1500-е сутки.

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.