Канцлер Германии Фридрих Мерц в письме к лидерам ЕС предложил новую модель интеграции Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает Der Spiegel и ряд других западных СМИ.

Специальный статус Украины в ЕС: что известно

По данным издания, канцлер Германии считает, что Украина должна получить специальный статус “ассоциированного члена” ЕС.

Речь идет о модели, которая позволит Киеву глубже интегрироваться в европейские институты еще до полноценного вступления.

Мерц объясняет свою инициативу особыми условиями, в которых находится Украина из-за войны, а также прогрессом в переговорах о вступлении в ЕС.

Среди предложений Мерца:

участие в заседаниях Совета ЕС и Европейского совета, а также право голоса на них;

право присутствовать на заседаниях Еврокомиссии и Европарламента без права голоса;

постепенная интеграция в бюджет ЕС;

место в Суде ЕС в качестве “помощника докладчика”;

распространение на Украину статьи 42.7 ЕС о взаимной помощи и обороне.

В то же время Украина пока не получит полноценного членства и права голоса.

Канцлер также предлагает предусмотреть механизм сокращения такого статуса в случае регресса реформ или нарушения фундаментальных ценностей ЕС.

Мерц назвал расширение ЕС “геополитической необходимостью”.

По его словам, новый формат интеграции должен стать политическим сигналом поддержки Украины и способствовать мирному процессу.

— Соответственно, я убежден, что нам нужен новый импульс для Украины, а также для стран Западных Балкан и Молдовы, — отметил канцлер.

Ранее Фридрих Мерц уже заявлял, что интеграция Украины в Европейский Союз является важным условием для завершения войны.

В то же время вице-премьер-министр Тарас Качка ранее сообщал, что в ЕС продолжается активная дискуссия о возможной модели вступления Украины, которая может появиться уже в 2027 году.

По словам Качки, страны ЕС и европейские институты фактически уже работают с Украиной так, как будто переговорные кластеры открыты, даже несмотря на формальное политическое блокирование.

