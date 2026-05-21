Мерц предлагает предоставить Украине специальный статус в ЕС – СМИ
Канцлер Германии Фридрих Мерц в письме к лидерам ЕС предложил новую модель интеграции Украины в Евросоюз.
Об этом сообщает Der Spiegel и ряд других западных СМИ.
Специальный статус Украины в ЕС: что известно
По данным издания, канцлер Германии считает, что Украина должна получить специальный статус “ассоциированного члена” ЕС.
Речь идет о модели, которая позволит Киеву глубже интегрироваться в европейские институты еще до полноценного вступления.
Мерц объясняет свою инициативу особыми условиями, в которых находится Украина из-за войны, а также прогрессом в переговорах о вступлении в ЕС.
Среди предложений Мерца:
- участие в заседаниях Совета ЕС и Европейского совета, а также право голоса на них;
- право присутствовать на заседаниях Еврокомиссии и Европарламента без права голоса;
- постепенная интеграция в бюджет ЕС;
- место в Суде ЕС в качестве “помощника докладчика”;
- распространение на Украину статьи 42.7 ЕС о взаимной помощи и обороне.
В то же время Украина пока не получит полноценного членства и права голоса.
Канцлер также предлагает предусмотреть механизм сокращения такого статуса в случае регресса реформ или нарушения фундаментальных ценностей ЕС.
Мерц назвал расширение ЕС “геополитической необходимостью”.
По его словам, новый формат интеграции должен стать политическим сигналом поддержки Украины и способствовать мирному процессу.
— Соответственно, я убежден, что нам нужен новый импульс для Украины, а также для стран Западных Балкан и Молдовы, — отметил канцлер.
Ранее Фридрих Мерц уже заявлял, что интеграция Украины в Европейский Союз является важным условием для завершения войны.
В то же время вице-премьер-министр Тарас Качка ранее сообщал, что в ЕС продолжается активная дискуссия о возможной модели вступления Украины, которая может появиться уже в 2027 году.
По словам Качки, страны ЕС и европейские институты фактически уже работают с Украиной так, как будто переговорные кластеры открыты, даже несмотря на формальное политическое блокирование.