В 2026 году в Украине продолжается реформа системы социальной поддержки, в рамках которой помощь малообеспеченным семьям постепенно объединяется в формат базовой социальной помощи.

Государство переходит от нескольких отдельных видов выплат к единому механизму, в котором основную роль играют состав семьи и ее реальные доходы.

Когда приходят деньги малообеспеченным семьям, читайте в нашем материале.

Как рассчитывается помощь малообеспеченным семьям в 2026 году

Новая система охватывает сразу несколько направлений поддержки — помощь малообеспеченным семьям, выплаты одиноким матерям, поддержку многодетных семей, временную помощь детям, родители которых не платят алименты, а также отдельные социальные выплаты людям без права на пенсию и лицам с инвалидностью.

Основой для расчета стала единая базовая величина — 4 500 грн. Именно от нее теперь зависит размер выплат.

Полная сумма в 4 500 грн учитывается для человека, подающего заявление, для каждого ребенка до 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I или II группы. Для других совершеннолетних членов семьи применяется меньший коэффициент — 3 150 грн.

После этого государство определяет среднемесячный доход семьи. Для этого учитываются все официальные поступления за последние три месяца — зарплаты, пенсии, социальные выплаты, пособия и другие доходы. Полученную сумму делят на три.

Формула проста: от общей базовой суммы для семьи вычитают среднемесячный доход. Разница и является размером государственной помощи.

Например, если семья состоит из отца, матери и маленького ребенка, то базовая сумма для такой семьи составит 12 150 грн. Если среднемесячный доход семьи составляет 7 020 грн, то государство будет ежемесячно доплачивать 5 130 грн.

Кому могут отказать в выплатах

Законодательство также определяет случаи, когда пособие не назначается. В частности, выплаты могут не предоставить, если трудоспособные члены семьи длительное время не работают, не учатся, не служат в армии, не занимаются предпринимательством и не состоят на учете в центре занятости.

Основанием для отказа также могут быть крупные покупки на сумму свыше 100 тысяч гривен в течение года, значительные сбережения на счетах или наличие второго жилья или нескольких автомобилей, за отдельными исключениями, связанными с войной.

Помощь малообеспеченным семьям: когда приходит

После передачи администрирования социальных выплат в Пенсионный фонд Украины именно ПФУ теперь отвечает за начисление и выплату помощи.

Многих украинцев интересует, когда поступают выплаты малообеспеченным семьям после оформления помощи. В Пенсионном фонде отмечают, что выплаты малообеспеченным семьям осуществляются ежемесячно — в период с 4 по 25 число.

То есть, если гражданам назначили помощь, средства поступают в пределах этого периода.

Подать заявку на получение базовой социальной помощи можно как онлайн, так и офлайн. Оформление доступно через портал Пенсионного фонда Украины, приложение Дія, а также в ЦНАПах, сервисных центрах ПФУ или через органы местной власти.

