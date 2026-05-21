Как посмотреть свои выплаты в центре занятости: пошаговая инструкция
Вследствие войны большое количество украинцев прекратили работать. Если вы остались без работы, а новую скорую найти не удалось, то можно стать на учет в центр занятости и получать временные выплаты по безработице.
Как посмотреть свои выплаты в центре занятости: инструкция
Для проверки средств воспользуйтесь пошаговым гайдом:
- Зайдите на сайт Государственной службы занятости (ГСЗ);
- Перейдите в личный кабинет. В нем введите логин и пароль (или зарегистрируйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи);
- Выберите категорию Начисления и выплаты;
- Посмотрите, начислены ли вам средства.
Как посмотреть свои выплаты в центре занятости по телефону
Если вы по каким-то причинам не можете зайти на сайт центра занятости, можно позвонить на горячую линию ГСЗ — 0 800 600 288.
Вам нужно будет назвать следующую информацию о себе:
- в каком центре занятости вы регистрировались на выплаты;
- ваша фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- номер учетной карты налогоплательщика (по возможности).
Напоминаем, что во время действия военного положения выплаты по безработице не могут превышать сумму установленной на 1 января соответствующего года минимальной зарплаты. В 2026 году эта сумма составляет — 8 647 грн.
До начала военных действий сумма выплат по безработице ограничивалась четырехкратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, так в 2021 году она составляла — 9 080 грн.