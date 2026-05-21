Вследствие войны большое количество украинцев прекратили работать. Если вы остались без работы, а новую скорую найти не удалось, то можно стать на учет в центр занятости и получать временные выплаты по безработице.

Как посмотреть свои выплаты в центре занятости 2026 – читайте в материале.

Как посмотреть свои выплаты в центре занятости: инструкция

Для проверки средств воспользуйтесь пошаговым гайдом:

Сейчас смотрят

Зайдите на сайт Государственной службы занятости (ГСЗ); Перейдите в личный кабинет. В нем введите логин и пароль (или зарегистрируйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи); Выберите категорию Начисления и выплаты; Посмотрите, начислены ли вам средства.

Как посмотреть свои выплаты в центре занятости по телефону

Если вы по каким-то причинам не можете зайти на сайт центра занятости, можно позвонить на горячую линию ГСЗ — 0 800 600 288.

Вам нужно будет назвать следующую информацию о себе:

в каком центре занятости вы регистрировались на выплаты;

ваша фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

номер учетной карты налогоплательщика (по возможности).

Напоминаем, что во время действия военного положения выплаты по безработице не могут превышать сумму установленной на 1 января соответствующего года минимальной зарплаты. В 2026 году эта сумма составляет — 8 647 грн.

До начала военных действий сумма выплат по безработице ограничивалась четырехкратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, так в 2021 году она составляла — 9 080 грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.