Принц Уильям бурно отреагировал на трибунах на победу своего любимого клуба Астон Вилла в финале Лиги Европы. Для бирмингемцев это первый евротрофей за 44 года.

Принц Уэльский присутствовал на стадионе Бешикташ Парк, когда Астон Вилла разгромила в финале немецкий Фрайбург со счетом 3:0.

Как пишет The Independent, принц Уильям был в восторге, когда футболисты Астон Виллы забивали, взяв игру под свой контроль еще до перерыва.

Принц Уильям является давним поклонником Астон Виллы и регулярно посещает матчи вживую. После игры он оставил сообщение в соцсети X, поздравив команду с победой.

– Невероятный вечер! Искренние поздравления всем игрокам, команде, персоналу и всем, кто связан с клубом! 44 года прошло с момента последнего европейского трофея! – говорилось в посте.

После завоевания командой трофея принц Уильям даже не сдержал эмоций и расплакался.

Также наследник британского престола после победы сфотографировался в компании тренера Астон Виллы Унаи Эмери вместе с трофеем.

Капитан Астон Виллы Джон МакГинн рассказал, что Уильям был в раздевалке перед началом матча, и выразил уважение к королевскому болельщику клуба.

– Он — классный парень. Он был в раздевалке перед матчем, и, поскольку является большим болельщиком Виллы, он ни за что не пропустил бы эту игру, – сказал он.

На прошлой неделе спортивный комментатор Клайв Тайлдсли подтвердил искреннюю привязанность Уильяма к Астон Вилле, отметив, что в его преданности этому клубу Премьер-лиги “нет ничего искусственного”. Тайлдсли охарактеризовал привязанность Уильяма как “явно его страсть”.

