Слезы и бурная радость: принц Уильям не сдержал эмоций после победы Астон Виллы
- Принц Уильям эмоционально отпраздновал победу Астон Виллы в финале Лиги Европы.
- После финального свистка принц Уильям не сдержал слез на трибунах.
- Астон Вилла завоевала свой первый европейский трофей за последние 44 года.
Принц Уильям бурно отреагировал на трибунах на победу своего любимого клуба Астон Вилла в финале Лиги Европы. Для бирмингемцев это первый евротрофей за 44 года.
Принц Уэльский присутствовал на стадионе Бешикташ Парк, когда Астон Вилла разгромила в финале немецкий Фрайбург со счетом 3:0.
Реакция принца Уильяма на победу Астон Виллы
Как пишет The Independent, принц Уильям был в восторге, когда футболисты Астон Виллы забивали, взяв игру под свой контроль еще до перерыва.
Принц Уильям является давним поклонником Астон Виллы и регулярно посещает матчи вживую. После игры он оставил сообщение в соцсети X, поздравив команду с победой.
– Невероятный вечер! Искренние поздравления всем игрокам, команде, персоналу и всем, кто связан с клубом! 44 года прошло с момента последнего европейского трофея! – говорилось в посте.
Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware!
Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW
— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026
После завоевания командой трофея принц Уильям даже не сдержал эмоций и расплакался.
Также наследник британского престола после победы сфотографировался в компании тренера Астон Виллы Унаи Эмери вместе с трофеем.
Капитан Астон Виллы Джон МакГинн рассказал, что Уильям был в раздевалке перед началом матча, и выразил уважение к королевскому болельщику клуба.
– Он — классный парень. Он был в раздевалке перед матчем, и, поскольку является большим болельщиком Виллы, он ни за что не пропустил бы эту игру, – сказал он.
На прошлой неделе спортивный комментатор Клайв Тайлдсли подтвердил искреннюю привязанность Уильяма к Астон Вилле, отметив, что в его преданности этому клубу Премьер-лиги “нет ничего искусственного”. Тайлдсли охарактеризовал привязанность Уильяма как “явно его страсть”.