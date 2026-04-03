Атака на Житомирщину: є значні руйнування, загиблий і семеро постраждалих
У Житомирській області російські війська атакували цивільну інфраструктуру, внаслідок чого загинула одна людина та постраждали ще семеро осіб.
Оновлено о 15:00. Про це повідомляє Національна поліція та начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Атака на Житомирщину 3 квітня: які наслідки
За словами керівника ОВА, російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Житомирської області.
Наразі відомо про одну загиблу людину. Поранення та травми дістали семеро жителів області. Щонайменше чотирьох із них рятувальники змогли деблокувати з-під завалів.
За оновленою інформацією, внаслідок ворожої повітряної атаки на півночі Житомирщини зруйновано 18 будівель, серед яких — дев’ять житлових будинків.
Пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і два магазини.
Наразі на місцях тривають пошуково-рятувальні роботи, гасіння пожеж та ліквідація наслідків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1500-ту добу.
