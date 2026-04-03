У Житомирській області російські війська атакували цивільну інфраструктуру, внаслідок чого загинула одна людина та постраждали ще семеро осіб.

Оновлено о 15:00. Про це повідомляє Національна поліція та начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Житомирщину 3 квітня: які наслідки

За словами керівника ОВА, російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Житомирської області.

Зараз дивляться

Наразі відомо про одну загиблу людину. Поранення та травми дістали семеро жителів області. Щонайменше чотирьох із них рятувальники змогли деблокувати з-під завалів.

За оновленою інформацією, внаслідок ворожої повітряної атаки на півночі Житомирщини зруйновано 18 будівель, серед яких — дев’ять житлових будинків.

Пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і два магазини.

Наразі на місцях тривають пошуково-рятувальні роботи, гасіння пожеж та ліквідація наслідків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1500-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.