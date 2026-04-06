Российские войска массированно атаковали Одессу, в результате чего погибли три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Обновлено в 08:55.

Атака на Одессу 6 апреля: что известно

По предварительным данным, враг нанес удар по жилым районам города.

Повреждения зафиксированы в Киевском и Приморском районах Одессы, где пострадала как многоэтажная застройка, так и частные дома.

— Поражены жилые дома, критическая инфраструктура и административные объекты. Из-за многочисленных ударов вспыхнули пожары в частном секторе, общежитии, на территории детского учреждения, а также загорелся транспорт, — сообщил Олег Кипер.

В частности, в Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и семь частных домов.

Коммунальные службы работают на местах, расчищают территории и закрывают выбитые окна, а районная администрация консультирует жителей.

В Киевском районе продолжается ликвидация последствий удара и обследование поврежденных объектов.

Там пострадали многоэтажный дом, пять частных домов, частный детский сад, магазин и 27 автомобилей.

В результате ночной атаки на Одессу 6 апреля погибли три человека. Это 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой было всего 2,6 лет, и еще одна женщина 53 лет.

Еще 16 человек получили ранения, 13 из которых — госпитализировали. Травмированы, в частности, беременная женщина и двое детей: 7-месячный мальчик и 2-летняя девочка.

У пострадавших осколочные ранения, ожоги и отравление продуктами горения. Часть людей в тяжелом состоянии. Состояние детей врачи оценивают как средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожарным удалось спасти четыре человека, из них — одного ребенка.

Все пожары пока ликвидированы. Аварийно-спасательные работы продолжаются, под завалами еще могут быть люди.

Позже стало известно, что во время атаки на Одессу 6 апреля враг попал по энергетическому объекту в регионе.

Сейчас без электроснабжения остаются еще 16,7 тыс. семей в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов Одессы.

— Разрушения значительные, восстановление потребует времени, — добавили в ДТЭК.

В то же время энергетики вернули свет для критической инфраструктуры и почти 3 тыс. семей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.

Фото: Одесская ГВА

Фото : ГСЧС

