Геомагнитная обстановка в июне 2026 года, по предварительным прогнозам, будет преимущественно спокойной, однако в течение месяца возможны отдельные периоды повышенной солнечной активности.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), в настоящее время ожидаются преимущественно слабые геомагнитные возмущения уровня G1, хотя кратковременные усиления активности не исключаются.

Когда возможны магнитные бури в июне 2026 года, какие дни могут быть неспокойными и как это влияет на самочувствие — рассказываем далее.

Магнитные бури в июне 2026 года

По предварительным оценкам NOAA SWPC, в июне 2026 года ожидаются преимущественно слабые или умеренные колебания геомагнитного поля Земли.

Специалисты объясняют, что геомагнитная активность зависит от солнечных вспышек, корональных выбросов массы и потоков солнечного ветра. Из-за цикличности вращения Солнца примерно каждые 27 дней периоды нестабильности могут повторяться волнами.

Ориентировочные периоды повышенной геомагнитной активности в июне 2026 года:

начало месяца (1–3 июня);

первая неделя июня (5–7 июня);

середина месяца (11–14 июня);

вторая половина месяца (18–21 июня);

конец июня (26–29 июня).

В эти дни возможны кратковременные магнитные бури слабой интенсивности или заметные колебания магнитосферы. В остальные периоды геомагнитная ситуация, по прогнозам, будет оставаться относительно стабильной.

В то же время в NOAA отмечают, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят ориентировочный характер. Точные параметры геомагнитной активности определяются лишь за несколько дней или часов до события, поскольку солнечная активность может резко меняться.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В периоды повышенной геомагнитной активности метеочувствительные люди могут испытывать усталость, головную боль, раздражительность или проблемы со сном.

Врачи советуют в такие дни соблюдать стабильный режим сна и избегать переутомления. Организм в периоды магнитных бурь может более остро реагировать на физические и эмоциональные нагрузки.

Также рекомендуется пить достаточно воды, больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Кроме того, стоит ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу, которые могут усиливать неприятные симптомы.

Если самочувствие заметно ухудшается или возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, специалисты советуют обратиться к врачу.

