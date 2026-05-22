Пришла повестка, но есть бронь: что делать и нужно ли идти в ТЦК
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, действие которых было продлено до 2 августа 2026 года.
Мобилизовать могут мужчин призывного возраста, которые не имеют отсрочки и по состоянию здоровья могут выполнять воинский долг.
Могут ли мобилизовать мужчину, если у него есть бронь от мобилизации и что делать, если забронированному пришла повестка — узнавали Факты ICTV.
Что такое бронирование от мобилизации
Бронирование — это отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, которая предоставляется работникам органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций с целью обеспечения их функционирования в особый период.
Бронированию подлежат военнообязанные, работающие:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Могут ли мобилизовать человека у которого есть бронь
Согласно закону Украины О мобилизации, представители ТЦК не имеют права мобилизовать человека, который имеет бронирование от службы в армии.
Впрочем работники военкоматов часто злоупотребляют своими полномочиями и из-за неосведомленности граждан выдают повестки забронированным людям, отправляют на прохождение ВВК и далее распределяют по воинским частям для несения службы.
Что делать, если вам пришла повестка, но есть бронь
В комментарии для Фактов ICTV адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова пояснила, что сам факт отсрочки от работы не означает снятие человека с воинского учета или утрату им статуса военнообязанного.
По ее словам, важно четко разграничивать понятия отсрочки (или бронирования) и полного снятия с учета, ведь это разные юридические механизмы.
Бронирование фактически лишь временно ограничивает возможность мобилизации конкретного лица, но не отменяет его обязанностей перед государством в рамках законодательства о воинском учете.
Поэтому даже забронированные работники могут получать повестки и быть вызваны в территориальные центры комплектования.
Как отмечает адвокат, в таких случаях это не всегда означает мобилизацию — часто речь идет о:
- уточнении персональных или учетных данных,
- проверке информации,
- обновлении документов.
Отдельным основанием также может быть направление на военно-медицинскую комиссию, в частности если лицо ранее имело статус ограниченно годного.
Кроме того, вызов может быть связан с выполнением других процедурных требований, предусмотренных действующим законодательством. Общий вывод заключается в том, что бронирование не освобождает человека от взаимодействия с системой воинского учета.