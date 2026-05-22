Состояние здоровья легендарного голливудского актёра Брюса Уиллиса продолжает меняться под влиянием тяжелой болезни.

Его 37-летняя дочь Румер Уиллис поделилась подробностями о том, как лобно-височная деменция повлияла на характер ее 71-летнего отца. По ее словам, у звезды боевиков появилось больше нежности.

Изменения в характере Брюса Уиллиса

В интервью для подкаста The Inside Edit Румер призналась, что сейчас актер проявляет черты, которые раньше были менее заметны. Главное изменение, которое заметила семья, — это нежность.

Сейчас смотрят

— Я безмерно благодарна за то, что могу приезжать и видеться с ним. Даже несмотря на то, что сейчас все по-другому, я все равно очень благодарна. Появилась какая-то особая мягкость. Он всегда был таким себе мачо, а теперь в нем есть… хрупкость — это не совсем правильное слово, но есть какая-то нежность. Возможно, статус того самого Брюса Уиллиса раньше просто не позволял ему быть таким, — откровенно рассказала Румер.

Проблемы со здоровьем у звезды фильма Крепкий орешек начались несколько лет назад. В марте 2022 года врачи диагностировали у Брюса Уиллиса афазию — расстройство речи, которое влияет на способность человека общаться.

В феврале 2023 года семья актера сообщила, что ему поставили диагноз лобно-височная деменция.

Как сейчас живет Брюс Уиллис

Из-за болезни 71-летний актер находится под круглосуточным присмотром. По данным западных СМИ, Брюс Уиллис живет отдельно от жены Эммы Хэминг-Уиллис и их двух младших дочерей.

Семья актера постоянно поддерживает его и делится новостями о его состоянии.

Источник : Independent

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.