Россия может разрабатывать подводные ядерные ракеты – расследование СМИ
- НАТО отследило возможный проект подводных ядерных ракет РФ.
- Речь идет о секретной системе под кодовым названием Скиф.
РФ могла создать ракеты, которые запускаются непосредственно с морского дна и способны нести ядерные боеголовки.
Об этом говорится в программе Tagesschau со ссылкой на расследование немецких телеканалов WDR и NDR, а также данные разведки НАТО.
Испытания подводных ядерных ракет РФ: что известно
Журналисты несколько месяцев исследовали секретный российский проект под кодовым названием Скиф.
Для этого они анализировали спутниковые снимки, научные базы данных, архивные документы РФ, а также общались с военными и экспертами.
В расследовании говорится, что Россия могла уже много лет работать над системой размещения баллистических ракет на морском дне.
По данным НАТО, такие установки могут быть почти невидимыми для современных систем обнаружения.
— Эти пусковые установки будет практически невозможно обнаружить и уничтожить, — отмечается в материале.
Что известно о ракетах Скиф
По информации расследователей, специально для этого проекта могла быть создана ракета Скиф.
Речь идет о модификации ракеты Синева, которая уже используется на российских подводных лодках.
В НАТО считают, что новые ракеты способны запускаться непосредственно с морского дна.
Их дальность может составлять несколько тысяч километров. Также отмечается, что первые испытания этой системы якобы состоялись еще несколько лет назад.
По предварительным данным, ракеты могут размещаться в специальных контейнерах или шахтах на глубине нескольких сотен метров.
Существует предположение, что они способны годами находиться на дне моря в режиме ожидания, а запуск может осуществляться дистанционно.
В НАТО считают, что для установки таких систем Россия могла использовать судно Звездочка и подводную лодку Саров, которые базируются в Северодвинске.
В расследовании напоминают, что еще в 1971 году США, СССР и десятки других стран подписали договор о запрете размещения ядерного оружия на морском дне.
Однако документ распространяется только на международные воды. То есть формально размещение таких систем в собственных территориальных водах не запрещено.
В последнее время Кремль регулярно делает заявления о расширении ядерного арсенала РФ.
В частности, Владимир Путин неоднократно говорил о новейших ракетных системах, которые, по его словам, должны усилить стратегические силы России.
Среди них — комплексы Орешник, Сармат, Кинжал, Авангард, а также подводный беспилотник Посейдон и крылатая ракета Буревестник.
Путин также заявлял, что Россия планирует поставить межконтинентальную ракету Сармат на боевое дежурство до конца года.
На Западе такие заявления неоднократно называли элементом ядерного шантажа и давления на союзников Украины.