Російські війська масовано атакували Одесу, внаслідок чого загинули троє людей, серед них дитина.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Оновлено о 08:55.

Атака на Одесу 6 квітня: що відомо

За попередніми даними, ворог завдав удару по житлових районах міста.

Пошкодження зафіксовані в Київському та Приморському районах Одеси, де постраждала як багатоповерхова забудова, так і приватні будинки.

— Уражено житлові будинки, критичну інфраструктуру та адміністративні об’єкти. Через численні удари спалахнули пожежі в приватному секторі, гуртожитку, на території дитячого закладу, а також зайнявся транспорт, – повідомив Олег Кіпер.

Зокрема, у Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків.

Комунальні служби працюють на місцях, розчищають території та закривають вибиті вікна, а районна адміністрація консультує мешканців.

У Київському районі триває ліквідація наслідків удару та обстеження пошкоджених об’єктів.

Там постраждали багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дитячий садок, магазин та 27 автомобілів.

Унаслідок нічної атаки на Одесу 6 квітня загинули троє людей. Це 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 року, та ще одна жінка 53 років.

Ще 16 осіб дістали поранення, серед яких 13 – госпіталізували. Серед травмованих — вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.

У постраждалих осколкові поранення, опіки та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога.

Вогнеборцям вдалося врятувати чотири людини, з них – одну дитину.

Всі пожежі наразі ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами ще можуть бути люди.

Пізніше стало відомо, що під час атаки на Одесу 6 квітня ворог влучив по енергетичному об’єкту в регіоні.

Наразі без електропостачання залишаються ще 16,7 тис. родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.

— Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу, – додали у ДТЕК.

Водночас енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тис. родин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

Фото : ДСНС

