Атака на Одесу: пошкоджено будинки, є діти серед загиблих та поранених
Російські війська масовано атакували Одесу, внаслідок чого загинули троє людей, серед них дитина.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Оновлено о 08:55.
Атака на Одесу 6 квітня: що відомо
За попередніми даними, ворог завдав удару по житлових районах міста.
Пошкодження зафіксовані в Київському та Приморському районах Одеси, де постраждала як багатоповерхова забудова, так і приватні будинки.
— Уражено житлові будинки, критичну інфраструктуру та адміністративні об’єкти. Через численні удари спалахнули пожежі в приватному секторі, гуртожитку, на території дитячого закладу, а також зайнявся транспорт, – повідомив Олег Кіпер.
Зокрема, у Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків.
Комунальні служби працюють на місцях, розчищають території та закривають вибиті вікна, а районна адміністрація консультує мешканців.
У Київському районі триває ліквідація наслідків удару та обстеження пошкоджених об’єктів.
Там постраждали багатоповерховий будинок, п’ять приватних будинків, приватний дитячий садок, магазин та 27 автомобілів.
Унаслідок нічної атаки на Одесу 6 квітня загинули троє людей. Це 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 року, та ще одна жінка 53 років.
Ще 16 осіб дістали поранення, серед яких 13 – госпіталізували. Серед травмованих — вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка.
У постраждалих осколкові поранення, опіки та отруєння продуктами горіння. Частина людей у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога.
Вогнеборцям вдалося врятувати чотири людини, з них – одну дитину.
Всі пожежі наразі ліквідовано. Аварійно-рятувальні роботи тривають, під завалами ще можуть бути люди.
Пізніше стало відомо, що під час атаки на Одесу 6 квітня ворог влучив по енергетичному об’єкту в регіоні.
Наразі без електропостачання залишаються ще 16,7 тис. родин у частині Приморського, Хаджибейського та Київського районів Одеси.
— Руйнування значні, відновлення потребуватиме часу, – додали у ДТЕК.
Водночас енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тис. родин.
Фото: Одеська МВА