Правоохранители разоблачили схему хищения государственных средств при закупках для АО Укргаздобыча.

Об этом 6 апреля сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Схема хищения в Укргаздобыче: что известно

По данным следствия, группа лиц организовала механизм хищения средств при закупках материалов, необходимых для добычи газа.

Сначала подконтрольные компании покупали продукцию по рыночным ценам. Далее эти товары несколько раз перепродавались между связанными фирмами. Через фиктивные сделки цена реагентов искусственно возрастала в 2-3 раза.

В итоге продукцию реализовывали государственной компании через тендер по максимально завышенной стоимости.

Следствие установило, что схема хищения в Укргаздобыче с “фирмами-прокладками” за 2021-2024 годы привела к убыткам более чем на 295 млн грн. Это подтверждено судебно-экономической экспертизой.

Руководителю частного общества и бывшему должностному лицу госкомпании, которая организовывала тендер, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как отметил генпрокурор Украины, разоблачить схему удалось благодаря совместной работе Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

