Правоохоронці викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівель для АТ Укргазвидобування.

Про це 6 квітня повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схема розкрадання в Укргазвидобуванні: що відомо

За даними слідства, група осіб організувала механізм розкрадання коштів під час закупівель матеріалів, необхідних для видобутку газу.

Спочатку підконтрольні компанії купували продукцію за ринковими цінами. Далі ці товари кілька разів перепродавалися між пов’язаними фірмами. Через фіктивні угоди ціна реагентів штучно зростала у 2-3 рази.

У підсумку продукцію реалізовували державній компанії через тендер за максимально завищеною вартістю.

Слідство встановило, що схема розкрадання в Укргазвидобуванні з “фірмами-прокладками” за 2021-2024 роки призвела до збитків на понад 295 млн грн. Це підтверджено судово-економічною експертизою.

Керівнику приватного товариства та колишній службовій особі держкомпанії, яка організовувала тендер, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Як зазначив генпрокурор України, викрити схему вдалося завдяки спільній роботі Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Пов'язані теми:

