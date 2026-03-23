В Полтаве правоохранители разоблачили несовершеннолетних, которые по заказу россиян пытались взорвать автомобиль с военнослужащими Вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Теракт в Полтаве: что известно

Отмечается, что несовершеннолетние агенты РФ изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое должны были заложить под военный автомобиль.

– Далее российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать бомбу при приближении бойцов ВСУ к заминированной машине. Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеские намерения и задержали агентов в гостиничном номере, где они собирали СВУ, – говорится в сообщении.

Оказалось, что заказ россиян выполняли два 16-летних подростка, которые искали легкий заработок через Telegram и попали там в поле зрения спецслужб РФ.

В СБУ отметили, что завербованные несовершеннолетние получили от российского куратора инструкцию по изготовлению самодельной бомбы из подручных средств.

В качестве следующего этапа фигуранты должны были узнать место парковки военного автомобиля и согласовать его с российским спецслужбистом.

– Во время обысков у задержанных изъяты подготовленная к теракту самодельная бомба и смартфоны с доказательствами преступлений, – подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что обоих фигурантов подозревают в:

СБУ отмечает, что злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ночь на 22 февраля произошел теракт во Львове, в результате которого погибли 23-летняя патрульная Виктория Шпилька и 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский, а также пострадали еще более 20 человек.

Вечером 23 февраля произошел еще один теракт в Николаеве. Тогда зафиксировали взрыв на территории неработающей АЗС, но в результате этого пострадали семеро правоохранителей.

Связанные темы:

