Готовили взрыв автомобиля военных: СБУ разоблачила подростков-агентов РФ в Полтаве
- Правоохранители задержали двух 16-летних подростков, которые готовили взрыв автомобиля украинских военных.
- Несовершеннолетние действовали по инструкциям российского куратора, который координировал изготовление взрывчатки.
- Взрывное устройство должны были активировать при приближении бойцов ВСУ. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
В Полтаве правоохранители разоблачили несовершеннолетних, которые по заказу россиян пытались взорвать автомобиль с военнослужащими Вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Теракт в Полтаве: что известно
Отмечается, что несовершеннолетние агенты РФ изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ), которое должны были заложить под военный автомобиль.
– Далее российские спецслужбисты планировали дистанционно активировать бомбу при приближении бойцов ВСУ к заминированной машине. Сотрудники СБУ своевременно раскрыли вражеские намерения и задержали агентов в гостиничном номере, где они собирали СВУ, – говорится в сообщении.
Оказалось, что заказ россиян выполняли два 16-летних подростка, которые искали легкий заработок через Telegram и попали там в поле зрения спецслужб РФ.
В СБУ отметили, что завербованные несовершеннолетние получили от российского куратора инструкцию по изготовлению самодельной бомбы из подручных средств.
В качестве следующего этапа фигуранты должны были узнать место парковки военного автомобиля и согласовать его с российским спецслужбистом.
– Во время обысков у задержанных изъяты подготовленная к теракту самодельная бомба и смартфоны с доказательствами преступлений, – подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что обоих фигурантов подозревают в:
- подготовке к террористическому акту по предварительному сговору группы лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК);
- умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 194 УК).
СБУ отмечает, что злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В ночь на 22 февраля произошел теракт во Львове, в результате которого погибли 23-летняя патрульная Виктория Шпилька и 31-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский, а также пострадали еще более 20 человек.
Вечером 23 февраля произошел еще один теракт в Николаеве. Тогда зафиксировали взрыв на территории неработающей АЗС, но в результате этого пострадали семеро правоохранителей.