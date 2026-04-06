Взрывы в Харькове сегодня, 6 апреля, прогремели, когда враг атаковал город беспилотником.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, взрывы в Харькове сегодня, 6 апреля, стали следствием удара беспилотником по Основянскому району города.

Сейчас смотрят

Вражеский БпЛА упал на территории частного домовладения.

Известно, что в результате взрывов в Харькове 6 апреля пострадала 15-летняя девушка. У нее диагностировали острую реакцию на стресс.

Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали ребенку всю необходимую помощь.

Сейчас информация о масштабах разрушений уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.