Взрывы в Харькове: дрон попал в частный сектор, пострадал ребенок
Взрывы в Харькове сегодня, 6 апреля, прогремели, когда враг атаковал город беспилотником.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 6 апреля: что произошло
По предварительным данным, взрывы в Харькове сегодня, 6 апреля, стали следствием удара беспилотником по Основянскому району города.
Вражеский БпЛА упал на территории частного домовладения.
Известно, что в результате взрывов в Харькове 6 апреля пострадала 15-летняя девушка. У нее диагностировали острую реакцию на стресс.
Медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали ребенку всю необходимую помощь.
Сейчас информация о масштабах разрушений уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 503-е сутки.
