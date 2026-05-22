ФИФА хочет увеличить количество участников ЧМ-2030 до 64 сборных – СМИ
- ФИФА рассматривает возможность увеличения числа участников ЧМ-2030 до 64 сборных.
- Эта инициатива возникла после запроса КОНМЕБОЛ о расширении участия.
Международная федерация футбола рассматривает возможность очередного расширения числа участников чемпионата мира.
После расширения ЧМ-2026 до 48 участников ФИФА изучает вариант увеличения числа участников до 64 уже на турнире 2030 года.
Об этом пишет испанская газета AS.
ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко.
Как пишет AS, предложение появилось несколько месяцев назад, после просьбы КОНМЕБОЛ проявить большую гибкость и предоставить возможность соревноваться командам, которые почти не появляются в элите футбола.
Отмечается, что сначала это была лишь идея, однако ее все чаще обсуждают некоторые федерации.
– ФИФА и ее руководство начинают рассматривать эту идею как такую, которая придаст смысл понятию разнообразия футбола, – пишет газета.
Потенциальное расширение количества участников ЧМ откроет двери для участия в финальной части командам, которые раньше никогда туда не попадали. Так уже произошло с ЧМ-2026, где впервые сыграют Кабо-Верде, Иордания, Кюрасао и Узбекистан.
Чемпионат мира-2026, в котором примут участие 48 команд, начнется 11 июня в США, Канаде и Мексике.