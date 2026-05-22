Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первую встречу с новым главой венгерского МИД Анитой Орбан. Стороны обсудили вопросы национальных меньшинств, евроинтеграцию Украины и дальнейшее возобновление двустороннего диалога между странами.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ходе переговоров дипломаты подвели итоги первого раунда консультаций на уровне экспертов по правам национальных меньшинств. Консультации состоялись на этой неделе. Главы МИД договорились провести следующий этап переговоров в ближайшее время.

По словам Сибиги, Украина рассчитывает на конструктивный диалог и конкретные результаты в этом направлении. Отдельно он подчеркнул важность продвижения Украины на пути к членству в Европейском Союзе и необходимость своевременного открытия переговорных кластеров.

— Признаем важность прогресса на этом треке; стремимся найти конструктивные решения и достичь ощутимых результатов. Со своей стороны я подчеркнул критическую важность вступления Украины в ЕС и своевременного открытия переговорных кластеров, — отметил глава МИД.

Кроме того, глава украинского МИД проинформировал венгерскую сторону о ситуации на фронте, ходе мирного процесса и возможной роли Европы в обеспечении безопасности.

Участники встречи согласились, что активизация контактов между Киевом и Будапештом является позитивным сигналом не только для двух государств, но и для всей Европы. Также стороны скоординировали дальнейшие двусторонние контакты на различных уровнях.

