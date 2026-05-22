Ежедневную минуту молчания в 09:00 будут объявлять из-за громкоговорителей: решение Кабмина
Кабмин разрешил использовать системы оповещения для объявлений о минуте молчания в 9:00.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Объявление минуты молчания в 9:00: что изменится
Юлия Свириденко уточнила, что системы оповещения будут использовать не только для ежедневного объявления минуты молчания в 9:00, но и во время всеукраинской акции Зажгли свечу, которая ежегодно проходит в четвертую субботу ноября для памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов.
– Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания – важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам, – отметила премьер.
Напомним, в марте президент подписал закон о ежедневной общенациональной минуте молчания в 9:00.
Ритуал введен для чествования погибших военных, медиков, спасателей, журналистов, волонтеров и гражданских.
Органы власти должны обеспечивать информирование о начале минуты молчания через медиа и системы оповещения.