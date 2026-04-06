Вибухи в Харкові: дрон влучив у приватний сектор, постраждала дитина
Вибухи в Харкові сьогодні, 6 квітня, прогриміли, коли ворог атакував місто безпілотником.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи в Харкові 6 квітня: що сталося
За попередніми даними, вибухи в Харкові сьогодні, 6 квітня, стали наслідком удару безпілотником по Основ’янському району міста.
Ворожий БпЛА впав на території приватного домоволодіння.
Відомо, що унаслідок вибухів у Харкові 6 квітня постраждала 15-річна дівчина. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.
Медики оперативно прибули на місце події та надали дитині всю необхідну допомогу.
Наразі інформація про масштаби руйнувань уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.