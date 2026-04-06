Вибухи в Харкові сьогодні, 6 квітня, прогриміли, коли ворог атакував місто безпілотником.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 6 квітня: що сталося

За попередніми даними, вибухи в Харкові сьогодні, 6 квітня, стали наслідком удару безпілотником по Основ’янському району міста.

Ворожий БпЛА впав на території приватного домоволодіння.

Відомо, що унаслідок вибухів у Харкові 6 квітня постраждала 15-річна дівчина. У неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Медики оперативно прибули на місце події та надали дитині всю необхідну допомогу.

Наразі інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 503-тю добу.

