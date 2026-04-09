Уночі проти 9 квітня російські війська атакували Одеську область ударними дронами.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 9 квітня: що відомо

За словами очільника області, ворог вкотре застосував ударні безпілотники для атаки по регіону.

Унаслідок атаки на Одеську область зафіксовано пошкодження на території об’єкта критичної інфраструктури.

Водночас, попри атаку, минулося без постраждалих серед мирного населення.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкодженої інфраструктури.

До слова, ввечері 8 квітня російські війська також атакували енергетичну інфраструктуру Одещини ударним безпілотником.

Унаслідок того удару було пошкоджено об’єкт енергетики, однак, за попередніми даними, постраждалих не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

