Вибухи в Запоріжжі на тлі загрози ударів швидкісними ракетами: що відомо
Уранці 9 квітня прогриміли вибухи в Запоріжжі під час повітряної тривоги.
Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Перед тим як місцеві жителі почули вибухи в Запоріжжі, Повітряні сили попереджали про активність ворожих засобів ураження, а також можливу загрозу для регіону.
В обласній військовій адміністрації додали, що існує загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.
Згодом очільник області Іван Федоров повідомив про повторні вибухи в Запоріжжі та області та закликав жителів залишатися в укриттях через небезпеку ракетних ударів.
Наразі інформації щодо пошкоджень чи постраждалих не надходило.
Остаточні наслідки атаки на Запоріжжя 9 квітня уточнюються.
