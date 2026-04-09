Уранці 9 квітня прогриміли вибухи в Запоріжжі під час повітряної тривоги.

Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 9 квітня: що відомо

Перед тим як місцеві жителі почули вибухи в Запоріжжі, Повітряні сили попереджали про активність ворожих засобів ураження, а також можливу загрозу для регіону.

В обласній військовій адміністрації додали, що існує загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Згодом очільник області Іван Федоров повідомив про повторні вибухи в Запоріжжі та області та закликав жителів залишатися в укриттях через небезпеку ракетних ударів.

Наразі інформації щодо пошкоджень чи постраждалих не надходило.

Остаточні наслідки атаки на Запоріжжя 9 квітня уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 506-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

