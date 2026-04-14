Российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Печенежской дамбе в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Атака на Печенежскую дамбу 14 апреля: какие последствия

По словам Синегубова, Печенежская дамба – это одно из крупнейших водохранилищ Харьковской области, которое является критически важным объектом.

Как отметил глава ОВА, почти одновременно российские войска осуществили комбинированную атаку на Харьков, применяя беспилотники Молния и Шахед.

Все службы, экстренная медицинская помощь, Национальная полиция и подразделения ГСЧС работают на местах и оперативно ликвидируют последствия.

Дамба Печенежского водохранилища, несмотря на бомбардировки объекта российскими КАБами, осталась неповрежденной, сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме, заявили в 16 армейском корпусе ВСУ.

Отмечается, что четыре управляемые авиационные бомбы попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще две – в воду.

В сообщении говорится, что российские пропагандисты начали распространять фейки о повреждении дамбы и якобы аварийном сбросе воды. Однако в ВСУ уверяют, что на самом деле дамба не повреждена, сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме, а ситуация полностью мониторится.

Печенежская дамба: что о ней известно

Печенежское водохранилище, расположенное в Чугуевском районе Харьковской области, сыграло стратегическую роль в 2022 году.

Местная дамба стала единственным гуманитарным коридором, через который жители Востока Украины могли эвакуироваться с временно оккупированных территорий.

Российские войска уже предпринимали попытки уничтожить Печенежскую дамбу с помощью ракетных обстрелов.

В частности, в сентябре 2022 года Генштаб ВСУ сообщил о неудачной атаке на объект, после чего местное население проинструктировали относительно плана действий в случае вероятного прорыва воды.

В сентябре 2022 года Печенежская дамба подверглась серии атак. Тогда ракетным ударом был уничтожен верхний шлюз, а на следующий день обстрелы повторились. Помимо стратегического значения, эта плотина является крайне важным путем, ведущим к Вовчанской общине.

Связанные темы:

