Так называемое временное водительское удостоверение — это документ, который выдается лицу, впервые получившему право на управление транспортным средством. Такое удостоверение имеет срок действия 2 года, в течение которых водитель должен соблюдать определенные условия, чтобы получить постоянное удостоверение.

Что такое временное водительское удостоверение и какие имеет ограничения

На самом деле официально временного водительского удостоверения не существует. То, что в народе называют временными правами, является обычным водительским удостоверением, которое выдается впервые человеку, успешно сдавшему экзамены на право управления транспортным средством.

Ограничения для водителей с временным удостоверением в Украине:

Владельцы авто с таким удостоверением имеют ограничения скорости — они не могут превышать 70 км/ч. Это ограничение прописано в пункте 12.6.б ПДД

После окончания срока действия временного водительского удостоверения (2 года) его необходимо обменять на постоянное. Для этого нужно обратиться в сервисный центр МВД и предоставить необходимые документы. Обмен происходит без сдачи экзаменов.

Какое количество штрафов можно получить с временными правами

В течение двух лет допустимое количество штрафов с временным водительским удостоверением не должно превышать двух раз. В случае превышения этого количества водитель может быть лишен права управления транспортным средством.

Водитель с временным удостоверением не должен иметь уголовных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством, особенно тех, которые предусмотрены статьей 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее травму, смерть потерпевшего).

Что делать если есть 3 штрафа на временных правах

Если водитель получит два или больше штрафов, он не сможет обменять временное удостоверение на постоянное без повторной сдачи экзамена в сервисном центре МВД. Права не заберут, но придется повторно сдавать экзамен.

Важно отметить, что речь идет именно об административных штрафах за нарушение ПДД, таких как превышение скорости, неправильная парковка и тому подобное. А при таких правонарушениях, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или причинение ДТП с тяжелыми последствиями, водитель рискует остаться без прав.

Связанные темы:

