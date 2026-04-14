Российские войска утром 14 апреля атаковали Херсон дронами.

В результате ударов по больнице и гражданскому авто ранения получили пять человек.

Об этом сообщили Херсонская ОВА, Херсонская ГВА и глава области Александр Прокудин.

Атака на Херсон 14 апреля: что известно

Около 09:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Центральном районе Херсона.

В результате атаки пострадал 62-летний мужчина. У него диагностировали осколочное ранение головы, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Мужчину госпитализировали, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Впоследствии российские войска атаковали беспилотником типа Молния одну из больниц в центре Херсона.

В здании пробита крыша и выбиты окна.

В результате удара пострадали четверо работников медучреждения — 67-летний мужчина и женщины в возрасте 42, 51 и 39 лет.

Предварительно, все они получили взрывные травмы и получают необходимую медицинскую помощь.

Всего в результате атаки ранения получили пять человек.

Масштабы повреждений уточняются, на месте работают соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.

Фото: Александр Прокудин

