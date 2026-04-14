Атака на Херсон: дроны ударили по больнице и авто, есть раненые
Российские войска утром 14 апреля атаковали Херсон дронами.
В результате ударов по больнице и гражданскому авто ранения получили пять человек.
Об этом сообщили Херсонская ОВА, Херсонская ГВА и глава области Александр Прокудин.
Атака на Херсон 14 апреля: что известно
Около 09:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданский автомобиль в Центральном районе Херсона.
В результате атаки пострадал 62-летний мужчина. У него диагностировали осколочное ранение головы, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Мужчину госпитализировали, его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Впоследствии российские войска атаковали беспилотником типа Молния одну из больниц в центре Херсона.
В здании пробита крыша и выбиты окна.
В результате удара пострадали четверо работников медучреждения — 67-летний мужчина и женщины в возрасте 42, 51 и 39 лет.
Предварительно, все они получили взрывные травмы и получают необходимую медицинскую помощь.
Всего в результате атаки ранения получили пять человек.
Масштабы повреждений уточняются, на месте работают соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.
