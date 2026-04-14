В Броварах Киевской области прогремел взрыв вечером 13 апреля. Речь идет о теракте, совершенном по заказу российских спецслужб.

Эту информацию подтвердили Киевская областная прокуратура, Полиция Киевщины и Служба безопасности Украины.

Теракт в Броварах вечером 13 апреля: что известно

По данным следствия, взрыв в Броварах произошел возле одного из частных домов около 22:00. В этот момент рядом находился 36-летний мужчина, который пострадал.

Как утверждают в СБУ, взрывчатку разместили возле забора и привели в действие с помощью телефонного звонка. Мобильное устройство для фиксации теракта закрепили на уличной электроопоре.

Отмечается, что вскоре правоохранители задержали двух человек.

Один из них – 23-летний местный житель, который отвечал за онлайн-связь.

Второй – 17-летний житель Черновицкой области. В прокуратуре его называют непосредственным исполнителем, который заложил взрывчатку. Его задержали на вокзале в Винницкой области, откуда он собирался выехать за границу.

Во время обысков у юношей изъяли доказательства подрывной деятельности. Среди них – телефоны, сим-карты мобильных операторов, компоненты взрывчатки и электрозажигалки.

Как отмечают в Службе безопасности Украины, задержанные граждане действовали по заказу российских спецслужб. Куратор из России обещал им деньги.

В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг других возможных причастных лиц, мотивы совершения преступления и готовятся сообщить задержанным о подозрении.

Событие квалифицировали как террористический акт (ст. 258 действующего Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование проводят следователи органов СБУ совместно с Национальной полицией.

Фото : СБУ

