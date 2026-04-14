У Броварах Київської області пролунав вибух ввечері 13 квітня. Йдеться про теракт, виконаний на замовлення російських спецслужб.

Цю інформацію підтвердили Київська обласна прокуратура, Поліція Київщини та Служба безпеки України.

Теракт у Броварах ввечері 13 квітня: що відомо

За даними слідства, вибух у Броварах стався біля одного з приватних будинків близько 22:00. У цей момент поряд перебував 36-річний чоловік, який постраждав.

Як стверджують у СБУ, вибухівку розмістили біля паркану та привели в дію за допомогою телефонного дзвінка. Мобільний пристрій для фіксації теракту закріпили до вуличної електроопори.

Зазначається, що невдовзі правоохоронці затримали двох осіб.

Один із них – це 23-річний місцевий житель, який відповідав за онлайн-звʼязок.

Другим є 17-річний житель Чернівецької області. У прокуратурі його називають безпосереднім виконавцем, який заклав вибухівку. Його затримали на вокзалі на Вінниччині, звідки він збирався виїхати за кордон.

Під час обшуків у молодиків вилучили докази підривної діяльності. Серед них – телефони, сім-карти мобільних операторів, компоненти вибухівки та електросірники.

Як зазначають у Службі безпеки України, затримані громадяни діяли на замовлення російських спецслужб. Куратор з Росії обіцяв їм за гроші.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло інших можливих причетних осіб, мотиви вчинення злочину та готуються повідомити затриманим про підозру.

Подію кваліфікували як терористичний акт (ст. 258 чинного Кримінального кодексу України). Досудове розслідування здійснюють слідчі органів СБУ спільно з Національною поліцією.

У понеділок, 23 березня, відбувся теракт у Бучі, внаслідок чого постраждали двоє правоохоронців.

Фото : СБУ

