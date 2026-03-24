Завербовали через онлайн-игру: объявлено подозрение исполнителю теракта в Буче
Сообщено о подозрении злоумышленнику, который 23 марта совершил теракт в Буче, сообщают Нацполиция Украины и Киевская областная прокуратура.
Напомним, на одной из улиц города прогремел взрыв, о котором полиции сообщила местная жительница. В результате этого в ее доме были повреждены окна и фасад.
Во время работы на месте происшествия произошел еще один взрыв, в результате которого двое правоохранителей получили ранения.
Сотрудники полиции совместно с сотрудниками СБУ задержали 21-летнего исполнителя преступления в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
– По словам подозреваемого, он познакомился с неизвестным в компьютерной игре. Впоследствии, вероятно, представителем РФ было предложено совершать подрывы на территории области, а также были предоставлены пошаговые инструкции по изготовлению взрывных устройств. За каждую выполненную “задачу” обещали вознаграждение — 25 тыс. грн, — говорится в сообщении Нацполиции.
По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на запугивание населения и дестабилизацию ситуации, что является характерными признаками террористического акта.
В ходе обыска у подозреваемого также были обнаружены синтетические наркотические вещества. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации по факту их хранения.
Следователи Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица, в том числе организаторы и координаторы преступления. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Нацполиции предостерегают граждан, что спецслужбы РФ активно используют онлайн игры, социальные сети и мессенджеры для вербовки исполнителей диверсий и терактов. Любые предложения “легкого заработка”, связанные с выполнением подозрительных задач, опасны и могут иметь тяжелые правовые последствия.
Напомним, что вчера, 23 марта, Служба безопасности Украины и Нацполиция по горячим следам через несколько часов задержали исполнителя теракта в Буче, который произошел в тот же день рано утром.