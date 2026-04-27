Утром 27 апреля российские войска атаковали Корюковку на Черниговщине ударными беспилотниками.

Об этом сообщили председатель РВА Павел Мирошниченко, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в Черниговоблэнерго.

Атака на Корюковку 27 апреля: что известно

По данным местных властей, атака на Корюковку продолжалась с 4:30 до 5:10 утра. Российские войска применили по меньшей мере 18 ударных беспилотников, которые попали в трех разных локациях города.

Сейчас смотрят

Основными целями стали объект критической инфраструктуры и два предприятия. Речь идет, в частности, о деревообрабатывающем производстве и предприятии по изготовлению обоев.

В результате ударов повреждены производственные здания, а также объекты, расположенные рядом — жилые дома и магазин.

На местах попаданий возникли пожары, которые ликвидируют спасатели.

По состоянию на сейчас известно о двух раненых мужчинах. 42-летний работник предприятия получил термические ожоги. 81-летнего местного жителя госпитализировали с осколочными ранениями.

Оба находятся в состоянии средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате атаки на Корюковку 27 апреля поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

Без электроснабжения остались около 4,5 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

По данным главы Черниговской ОГА, в регионе зафиксировано попадание и в других районах:

в Корюковском и Черниговском районах — по объектам критической инфраструктуры;

на Нежинщине — по транспортной инфраструктуре;

в Семеновке Новгород-Северского района — повреждена котельная.

В целом за сутки на Черниговщине зафиксировано 10 обстрелов и 26 взрывов.

Вячеслав Чаус также добавил, что силы противовоздушной обороны и привлеченные подразделения за последнюю неделю уничтожили 194 российских ударных дрона.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 524-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Павел Мирошниченко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.