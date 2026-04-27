Атака на Корюковку: РФ ударила 18 дронами, без света 4,5 тыс. абонентов, есть раненые
Утром 27 апреля российские войска атаковали Корюковку на Черниговщине ударными беспилотниками.
Об этом сообщили председатель РВА Павел Мирошниченко, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в Черниговоблэнерго.
По данным местных властей, атака на Корюковку продолжалась с 4:30 до 5:10 утра. Российские войска применили по меньшей мере 18 ударных беспилотников, которые попали в трех разных локациях города.
Основными целями стали объект критической инфраструктуры и два предприятия. Речь идет, в частности, о деревообрабатывающем производстве и предприятии по изготовлению обоев.
В результате ударов повреждены производственные здания, а также объекты, расположенные рядом — жилые дома и магазин.
На местах попаданий возникли пожары, которые ликвидируют спасатели.
По состоянию на сейчас известно о двух раненых мужчинах. 42-летний работник предприятия получил термические ожоги. 81-летнего местного жителя госпитализировали с осколочными ранениями.
Оба находятся в состоянии средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в результате атаки на Корюковку 27 апреля поврежден энергетический объект в Корюковском районе.
Без электроснабжения остались около 4,5 тыс. абонентов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
По данным главы Черниговской ОГА, в регионе зафиксировано попадание и в других районах:
- в Корюковском и Черниговском районах — по объектам критической инфраструктуры;
- на Нежинщине — по транспортной инфраструктуре;
- в Семеновке Новгород-Северского района — повреждена котельная.
В целом за сутки на Черниговщине зафиксировано 10 обстрелов и 26 взрывов.
Вячеслав Чаус также добавил, что силы противовоздушной обороны и привлеченные подразделения за последнюю неделю уничтожили 194 российских ударных дрона.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 524-е сутки.
Фото: Павел Мирошниченко