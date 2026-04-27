У ніч на 27 квітня російські війська здійснили масовану атаку по Україні ударними безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 квітня: що відомо

Повітряна атака розпочалася ще ввечері 26 квітня — близько 18:00. Російська армія застосувала 94 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), а також дрони інших типів — Гербера, Італмас.

Пуски здійснювалися з території РФ (Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ), а також із тимчасово окупованого Криму (район Гвардійського).

Близько 60 безпілотників становили саме Шахеди.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 74 ворожі безпілотники у різних регіонах країни.

Втім, повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на 11 локаціях.

Зокрема, у ніч проти 27 квітня Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки у місті постраждали щонайменше 11 людей, серед них — діти.

Найбільше руйнувань зафіксовано у Приморському районі. Тут пошкоджено житлові будинки, готель та об’єкти у центральній частині міста.

Також під ударом опинилися Хаджибейський і Київський райони. У цих частинах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки, приватні будинки та транспорт.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака досі триває — у повітряному просторі країни перебувають ворожі БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

