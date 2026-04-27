Атака на Корюківку: РФ вдарила 18 дронами, без світла 4,5 тис. абонентів, є поранені
Вранці 27 квітня російські війська атакували Корюківку на Чернігівщині ударними безпілотниками.
Про це повідомили голова РВА Павло Мірошниченко, очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та в Чернігівобленерго.
Атака на Корюківку 27 квітня: що відомо
За даними місцевої влади, атака на Корюківку тривала з 4:30 до 5:10 ранку. Російські війська застосували щонайменше 18 ударних безпілотників, які влучили у трьох різних локаціях міста.
Основними цілями стали об’єкт критичної інфраструктури та два підприємства. Йдеться, зокрема, про деревообробне виробництво та підприємство з виготовлення шпалер.
Унаслідок ударів пошкоджено виробничі будівлі, а також об’єкти, розташовані поруч — житлові будинки та магазин.
На місцях влучань виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники.
Станом на зараз відомо про двох поранених чоловіків. 42-річний працівник підприємства отримав термічні опіки. 81-річного місцевого жителя госпіталізували з уламковими пораненнями.
Обидва перебувають у стані середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.
Крім того, внаслідок атаки на Корюківку 27 квітня пошкоджено енергетичний об’єкт у Корюківському районі.
Без електропостачання залишилися близько 4,5 тис.абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
За даними очільника Чергівської ОВА, у регіоні зафіксовано влучання і в інших районах:
- у Корюківському та Чернігівському районах — по об’єктах критичної інфраструктури;
- на Ніжинщині — по транспортній інфраструктурі;
- у Семенівці Новгород-Сіверського району — пошкоджено котельню.
Загалом за добу на Чернігівщині зафіксовано 10 обстрілів і 26 вибухів.
В’ячеслав Чаус також додав, що сили протиповітряної оборони та залучені підрозділи за останній тиждень знищили 194 російські ударні дрони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.
Фото: Павло Мірошниченко