Вранці 27 квітня російські війська атакували Корюківку на Чернігівщині ударними безпілотниками.

Про це повідомили голова РВА Павло Мірошниченко, очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус та в Чернігівобленерго.

Атака на Корюківку 27 квітня: що відомо

За даними місцевої влади, атака на Корюківку тривала з 4:30 до 5:10 ранку. Російські війська застосували щонайменше 18 ударних безпілотників, які влучили у трьох різних локаціях міста.

Основними цілями стали об’єкт критичної інфраструктури та два підприємства. Йдеться, зокрема, про деревообробне виробництво та підприємство з виготовлення шпалер.

Унаслідок ударів пошкоджено виробничі будівлі, а також об’єкти, розташовані поруч — житлові будинки та магазин.

На місцях влучань виникли пожежі, які ліквідовують рятувальники.

Станом на зараз відомо про двох поранених чоловіків. 42-річний працівник підприємства отримав термічні опіки. 81-річного місцевого жителя госпіталізували з уламковими пораненнями.

Обидва перебувають у стані середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.

Крім того, внаслідок атаки на Корюківку 27 квітня пошкоджено енергетичний об’єкт у Корюківському районі.

Без електропостачання залишилися близько 4,5 тис.абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

За даними очільника Чергівської ОВА, у регіоні зафіксовано влучання і в інших районах:

у Корюківському та Чернігівському районах — по об’єктах критичної інфраструктури;

на Ніжинщині — по транспортній інфраструктурі;

у Семенівці Новгород-Сіверського району — пошкоджено котельню.

Загалом за добу на Чернігівщині зафіксовано 10 обстрілів і 26 вибухів.

В’ячеслав Чаус також додав, що сили протиповітряної оборони та залучені підрозділи за останній тиждень знищили 194 російські ударні дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 524-ту добу.

Фото: Павло Мірошниченко

