Николаевка Донецкой области осталась без газа в результате атак РФ
- В результате российских ударов газовые сети в Николаевке получили критические повреждения, что привело к полной остановке поставок голубого топлива.
- Специалисты контролируют ситуацию и оценивают масштабы разрушений для дальнейшего восстановления.
В Николаевке Донецкой области возникли критические повреждения газовых сетей в результате российских атак.
Об этом сообщает акционерное общество Донецкоблгаз.
– К сожалению, в Николаевке из-за российских обстрелов зафиксированы критические повреждения газовых сетей, – говорится в сообщении.
По информации Донецкоблгаза, специалисты вынуждены были перекрыть подачу газа в город от газораспределительной станции Славянская ГРЭС.
Это произошло из-за резкого роста потерь газа и снижения давления в распределительных газопроводах.
В Донецкоблгазе добавили, что специалисты компании контролируют ситуацию и оценивают последствия повреждений.
Утром 29 апреля в Донецкой ОВА сообщили, что российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты. С линии фронта удалось эвакуировать 867 человек, в частности 34 ребенка.
По информации ОВА, в Николаевке разрушена одна многоэтажка, повреждены 17 многоэтажек, 39 частных домов и инфраструктурный объект.