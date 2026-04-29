В Николаевке Донецкой области возникли критические повреждения газовых сетей в результате российских атак.

Об этом сообщает акционерное общество Донецкоблгаз.

– К сожалению, в Николаевке из-за российских обстрелов зафиксированы критические повреждения газовых сетей, – говорится в сообщении.

По информации Донецкоблгаза, специалисты вынуждены были перекрыть подачу газа в город от газораспределительной станции Славянская ГРЭС.

Это произошло из-за резкого роста потерь газа и снижения давления в распределительных газопроводах.

В Донецкоблгазе добавили, что специалисты компании контролируют ситуацию и оценивают последствия повреждений.

Утром 29 апреля в Донецкой ОВА сообщили, что российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты. С линии фронта удалось эвакуировать 867 человек, в частности 34 ребенка.

По информации ОВА, в Николаевке разрушена одна многоэтажка, повреждены 17 многоэтажек, 39 частных домов и инфраструктурный объект.

