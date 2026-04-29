У Миколаївці Донецької області виникли критичні пошкодження газових мереж внаслідок російських атак.

Про це повідомляє акціонерне товариство Донецькоблгаз.

Пошкодження газових мереж у Миколаївці

– На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж, – йдеться в повідомленні.

За інформацією Донецькоблгазу, фахівці змушені були перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції Слов’янська ДРЕС.

Це відбулося через різке зростання втрат газу та зниження тиску в розподільчих газопроводах.

У Донецькоблгазі додали, що фахівці компанії контролюють ситуацію та оцінюють наслідки пошкоджень.

Вранці 29 квітня в Донецькій ОВА повідомили, що загалом російські війська 19 разів обстріляли населені пункти. З лінії фронту вдалося евакуювати 867 людей, зокрема 34 дитини.

За інформацією ОВА, у Миколаївці зруйновано одну багатоповерхівку, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 39 приватних будинків та інфраструктурний об’єкт.

