Миколаївка на Донеччині залишилася без газу внаслідок атак РФ
- Внаслідок російських ударів газові мережі у Миколаївці зазнали критичних пошкоджень, що призвело до повної зупинки постачання блакитного палива.
- Наразі фахівці контролюють ситуацію та оцінюють масштаби руйнувань для подальшого відновлення.
У Миколаївці Донецької області виникли критичні пошкодження газових мереж внаслідок російських атак.
Про це повідомляє акціонерне товариство Донецькоблгаз.
Пошкодження газових мереж у Миколаївці
– На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж, – йдеться в повідомленні.
За інформацією Донецькоблгазу, фахівці змушені були перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції Слов’янська ДРЕС.
Це відбулося через різке зростання втрат газу та зниження тиску в розподільчих газопроводах.
У Донецькоблгазі додали, що фахівці компанії контролюють ситуацію та оцінюють наслідки пошкоджень.
Вранці 29 квітня в Донецькій ОВА повідомили, що загалом російські війська 19 разів обстріляли населені пункти. З лінії фронту вдалося евакуювати 867 людей, зокрема 34 дитини.
За інформацією ОВА, у Миколаївці зруйновано одну багатоповерхівку, пошкоджено 17 багатоповерхівок, 39 приватних будинків та інфраструктурний об’єкт.