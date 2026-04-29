В Днепре прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы враждебных беспилотников.

Взрывы в Днепр 29 апреля 2026: какие последствия

Руководитель областной военной администрации Александр Ганжа подтвердил, что звуки взрывов в Днепре были слышны из-за работы украинской противовоздушной обороны.

Ранее в Днепропетровской ОВА сообщили, что в течение суток российские войска почти в 20 раз атаковали два района региона беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Под ударом оказались Никопольщина. В частности, город Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины. В результате российских ударов повреждены админздание, частные дома и два пожарных автомобиля.

На Синельниковщине армия России попала по Покровской общине, в результате чего вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1526-е сутки.

