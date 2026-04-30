В результате атаки на Одессу 30 апреля пострадали по меньшей мере 18 человек, среди них — подросток. Враг совершил несколько волн массированных ударов дронами.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак и руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одессу 30 апреля: что известно

В результате ночной дроновой атаки в Одессе зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре и жилому сектору в двух районах города.

По словам Лысака, больше всего повреждений зафиксировано в Приморском районе.

Там повреждена многоэтажка и пятиэтажный жилой дом: на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасателям удалось локализовать.

Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города.

Под ударом оказались социальные и коммерческие объекты: существенным разрушениям подверглось здание детского сада, повреждены торговый центр, гостиница и административные помещения.

На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксированы попадания в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

По состоянию на утро известно о 18 пострадавших. Среди них — 17-летний юноша.

Два человека сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни. В общей сложности госпитализированы 9 человек.

На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Окончательные последствия атаки на Одессу 30 апреля устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ГВА

