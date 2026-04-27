Массированная атака дронов на Одессу: повреждены дома и гостиница, есть пострадавшие
В результате дроновой атаки на Одессу пострадали по меньшей мере 13 человек.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Одессу 27 апреля: что известно
По его словам, враг попал в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города.
Повреждены жилые дома, где выбиты окна и изуродованы фасады. Также получило повреждения здание гостиницы.
Кроме того, повреждены автомобили, которые находились рядом с местами попаданий.
Медики оказывают им необходимую помощь.
Сейчас на местах работают спасатели, медики и коммунальные службы.
В городе разворачивают оперативные штабы для помощи пострадавшим.
Окончательные последствия атаки на Одессу 27 апреля устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОГА