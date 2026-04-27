В результате дроновой атаки на Одессу пострадали по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Одессу 27 апреля: что известно

По его словам, враг попал в жилую застройку и гражданские объекты в разных частях города.

Сейчас смотрят

Повреждены жилые дома, где выбиты окна и изуродованы фасады. Также получило повреждения здание гостиницы.

Кроме того, повреждены автомобили, которые находились рядом с местами попаданий.

По предварительным данным, в результате атаки на Одессу пострадали 13 человек.

Медики оказывают им необходимую помощь.

Сейчас на местах работают спасатели, медики и коммунальные службы.

В городе разворачивают оперативные штабы для помощи пострадавшим.

Окончательные последствия атаки на Одессу 27 апреля устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОГА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.