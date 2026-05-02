Взрывы в Херсоне прогремели, когда враг атаковал город ударными беспилотниками

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Взрывы в Херсоне 2 мая: что известно

Около 18:00 российские военные атаковали с беспилотника супермаркет в Днепровском районе Херсона.

В результате взрывов в Херсоне пострадали четыре человека. Среди них — две женщины в возрасте 57 и 52 года и двое мужчин — 54 и 51 год.

Все пострадавшие получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Их госпитализировали в больницу.

По данным медиков, состояние пострадавших — средней тяжести.

Окончательные последствия взрывов в Херсоне 2 мая пока уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1529-е сутки.

