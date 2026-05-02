Ночью и утром 2 мая российские ударные дроны типа Шахед атаковали Харьков.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака дронов на Харьков 2 мая: что известно

По его словам, в результате попадания вражеского дрона в 12-этажный многоквартирный дом в Шевченковском районе ранен мужчина. У него осколочные ранения грудной клетки.

К счастью, Шахед не взорвался.

После 06:00 Игорь Терехов сообщил, что еще один вражеский дрон ударил по автомобилям в Холодногорском районе Харькова. Там возникли пожары. К счастью, пострадавших нет.

В результате попадания две машины уничтожены, семь — повреждены.

В Салтовском районе Харькова после ночного вражеского обстрела возле жилого дома обнаружили остатки Шахеда. К счастью, никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы.

В 9:42 Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано попадание Шахеда в Слободском районе Харькова. В результате атаки повреждены жилые дома.

В 11:07 Игорь Терехов сообщил об ударе дрона в Основянском районе. Повреждено здание автосалона, известно о двух пострадавших.

1 мая вражеские дроны атаковали Харьков. Попадания зафиксированы в Холодногорском и Киевском районах города. В результате атаки повреждены административное здание и АЗС, есть пострадавшие. Также ещё одно попадание зафиксировано в Салтовском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1529-е сутки.

