Ночная и утренняя атаки дронов на Харьков: есть раненый, сгоревшие автомобили и поврежденные дома
Ночью и утром 2 мая российские ударные дроны типа Шахед атаковали Харьков.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Атака дронов на Харьков 2 мая: что известно
По его словам, в результате попадания вражеского дрона в 12-этажный многоквартирный дом в Шевченковском районе ранен мужчина. У него осколочные ранения грудной клетки.
К счастью, Шахед не взорвался.
После 06:00 Игорь Терехов сообщил, что еще один вражеский дрон ударил по автомобилям в Холодногорском районе Харькова. Там возникли пожары. К счастью, пострадавших нет.
В результате попадания две машины уничтожены, семь — повреждены.
В Салтовском районе Харькова после ночного вражеского обстрела возле жилого дома обнаружили остатки Шахеда. К счастью, никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы.
В 9:42 Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано попадание Шахеда в Слободском районе Харькова. В результате атаки повреждены жилые дома.
В 11:07 Игорь Терехов сообщил об ударе дрона в Основянском районе. Повреждено здание автосалона, известно о двух пострадавших.
1 мая вражеские дроны атаковали Харьков. Попадания зафиксированы в Холодногорском и Киевском районах города. В результате атаки повреждены административное здание и АЗС, есть пострадавшие. Также ещё одно попадание зафиксировано в Салтовском районе.
