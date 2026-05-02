Вибухи у Херсоні прогриміли, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Вибухи у Херсоні 2 травня: що відомо

Близько 18:00 російські військові атакували з безпілотника супермаркет у Дніпровському районі Херсона.

Унаслідок вибухів у Херсоні постраждали четверо людей. Серед них — дві жінки віком 57 та 52 роки і двоє чоловіків — 54 та 51 рік.

Усі потерпілі дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні.

За даними медиків, стан постраждалих — середньої тяжкості.

Остаточні наслідки вибухів у Херсоні 2 травня наразі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 529-ту добу.

