Марта Бондаренко, редактор ленты
Российские дроны нанесли удар по детскому саду в Сумах: каковы последствия
Сегодня, 6 мая, российские ударные дроны атаковали детский сад в Сумах.
Об этом сообщил и. о. мэра Сум Артем Кобзар.
Атака на детский сад в Сумах 6 мая
По его словам, зафиксировано попадание двух беспилотников в центральной части Сум — в здание детского сада.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется.
На видеокадрах с места атаки видно, что второй этаж детского сада сильно поврежден и горит. Из-за повторной угрозы атаки пришлось временно приостановить тушение пожара.
Как сообщает Суспільне, известно о как минимум двух пострадавших.
По словам заместителя мэра Станислава Полякова, под завалами находились люди.
На месте происшествия работают все экстренные службы.
Фото: Артем Кобзарь
