Сегодня, 6 мая, российские ударные дроны атаковали детский сад в Сумах.

Об этом сообщил и. о. мэра Сум Артем Кобзар.

Атака на детский сад в Сумах 6 мая

По его словам, зафиксировано попадание двух беспилотников в центральной части Сум — в здание детского сада.

Информация о пострадавших и масштабах разрушений в настоящее время уточняется.

На видеокадрах с места атаки видно, что второй этаж детского сада сильно поврежден и горит. Из-за повторной угрозы атаки пришлось временно приостановить тушение пожара.

Как сообщает Суспільне, известно о как минимум двух пострадавших.

По словам заместителя мэра Станислава Полякова, под завалами находились люди.

На месте происшествия работают все экстренные службы.

Фото: Артем Кобзарь

